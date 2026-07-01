Более 1000 смертей в Испании связали с аномальной жарой

В Испании более 1000 человек умерли на фоне аномальной жары в июне

Аномальная жара в июне в Испании могла стать причиной смерти более 1 тыс. людей. Об этом свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности, передает ТАСС.

Это второй по величине показатель смертности от жары в стране после начала ведения такой статистики в 2015 году. Наибольшее число случаев (1 тысяча) было зафиксировано в 2017 году.

Июнь 2026 года стал вторым самым жарким в истории Испании. В настоящее время в ряде регионов Испании объявлено погодное предупреждение, температура воздуха может превышать +40℃.

22 июня на севере Испании был объявлен максимальный уровень погодной опасности из-за высокой температуры.

В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна аномальной жары, которая привела к обновлению исторических температурных рекордов. На фоне этого избыточная смертность во Франции достигла 1 тыс. человек.

Ранее синоптик спрогнозировал жару на юге России.