В Индонезии пожарные неделю не могут потушить возгорание на свалке

В Индонезии на протяжении восьми дней горит гора из мусора. Об этом сообщает https://www.gazeta.ru/social/news/2026/07/08/28853755.shtml.

По информации журналистов, пожар на свалке Джативарингин на окраине столицы Индонезии Джакарты горит на площади более 15 гектаров. Близлежащая территория окутана густым токсичным дымом, а сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Органы здравоохранения в свою очередь сообщили о резком росте числа респираторных заболеваний из-за загрязнения воздуха, а спасетели для тушения пожара задействовали вертолеты, автоцистерны, бульдозеры и дроны.

Как пишет «Би-би-си», специалисты надеются, что ликвидации пожара удастся добиться к концу недели. При этом активисты-экологи указывают на то, что этот инцидент может быть одним из симптомов нарастающего мусорного кризиса в Индонезии, а пожар на свалке является «экологической катастрофой, вызванной системной халатностью».

По данным «Би-би-си», пожар начался 30 июня с небольшой искры, которую раздул сильный ветер. Огонь распространился на несколько участков, в том числе на места, где мусор был сложен в высокие кучи, и на участки, до которых пожарным было трудно добраться.

В мае в Омской области произошел крупный пожар на главном мусорном полигоне, который находится в Калачинском районе. По словам депутата совета Калачинского района Виталия Поддубикова, пожар быстро приобрел угрожающие масштабы, поскольку данный объект принимает до четверти всех твердых коммунальных отходов области.

Ранее в Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров в лесах.