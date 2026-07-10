Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком в Калмыкии

В Калмыкии в ДТП на трассе пострадали восемь человек, включая двоих детей

В Калмыкии при лобовом столкновении пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону, пишет ТАСС.

По данным ведомства, авария произошла на 208-м километре федеральной трассы Р-216 в Яшкульском районе около 01:30 по местному времени (совпадает с московским). На место аварии прибыли силы Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона, уточнили в МЧС.

Накануне в Волгоградской области на трассе Москва — Волгоград пешехода прибило зеркалом грузовика. Мужчина вышел на проезжую часть и получил удар зеркалом проезжавшего грузовика. Травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого шесть человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в ДТП на трассе Кызыл — Эрзин в Туве. В салоне автомобиля находились семь человек, в том числе четверо детей. Пострадали шесть человек, их доставили в больницу.

Ранее на МКАД машины с людьми разбились в массовом ДТП.