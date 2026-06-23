Видео: массовое ДТП затруднило проезд на МКАД

На МКАД машины с людьми разбились в массовом ДТП и попали на камеру

В Москве на МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Инцидент произошел на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

До этого в Ижевске Lada с водителем разбилась в серьезном ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в столб, в этот момент начинает идти дым, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Кроме того, в центре Москвы в районе стадиона Лужники произошло массовое ДТП.

Ранее в Приморье торговцы с палками устроили бой на трассе и попали на видео.