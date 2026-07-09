Зеркало грузовика прибило пешехода

В Волгоградской области пешеход не выжил в аварии с зеркалом. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Волгограда».

«На трассе Москва — Волгоград в Иловлинском районе произошло <...> ДТП. По данным полиции, на 917-м километре дороги мужчина вышел на проезжую часть и получил <...> удар зеркалом проезжавшего грузовика», – говорится в публикации.

По данным канала, травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимыми с жизнью. В настоящий момент правоохранители устанавливают личность мужчины.

До этого в Удмуртии КамАЗ перевернулся на трассе в момент ДТП. На кадрах видно, что транспорт вылетел с дороги, перевернулся и упал на боковую часть. В результате произошедшего большегруз получил повреждения: у него сильно смят кузов. Кроме того, травмы получил водитель КамАЗа: прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В автоцистерне были химические вещества, не являющиеся опасным грузом.

Ранее грузовик разворотило в фатальном массовом ДТП в Ленобласти.