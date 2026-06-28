Шесть человек пострадали в ДТП в Туве

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в ДТП на «Кызыл-Эрзин» в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Поступило телефонное сообщение о том, что на 64-м км автодороги Кызыл - Эрзин произошло ДТП - опрокидывание автомашины марки «Тойота Альфард»», — говорится в сообщении.

В салоне автомобиля находились семь человек, в том числе четверо детей. Пострадали шесть человек, их доставили в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее россияне пострадали в ДТП в Боснии и Герцеговине.