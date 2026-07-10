Юрист рассказала, для чего нужно забирать чек в магазине

Чек после покупки товара в магазине стоит всегда забирать, иначе можно лишиться гарантийного обслуживания и возможности вернуть товар. Об этом сообщила юрист Лилия Ширяева в беседе с РИА Новости.

Юрист отметила, что если кассир не выдает чек, то это не просто оплошность, а прямое нарушение закона.

«Чек — это ваше главное доказательство покупки, поэтому его надо всегда брать. Если этого не сделать, то вы рискуете не суметь вернуть товар, лишиться гарантийного обслуживания, не получить компенсацию при браке», — сказала Ширяева.

В случае неполучения чека она рекомендует потребовать его у кассира или обратиться к администратору магазина. Если вопрос так и не решился, стоит написать претензию. Жалобы в таких ситуациях рассматривают Роспотребнадзор, налоговая служба и прокуратура, заключила она.

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