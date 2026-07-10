Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Юрист рассказала, для чего нужно забирать чек в магазине

Юрист Ширяева: без чека нельзя вернуть товар и получить гарантийное обслуживание
DedMityay/Shutterstock/FOTODOM

Чек после покупки товара в магазине стоит всегда забирать, иначе можно лишиться гарантийного обслуживания и возможности вернуть товар. Об этом сообщила юрист Лилия Ширяева в беседе с РИА Новости.

Юрист отметила, что если кассир не выдает чек, то это не просто оплошность, а прямое нарушение закона.

«Чек — это ваше главное доказательство покупки, поэтому его надо всегда брать. Если этого не сделать, то вы рискуете не суметь вернуть товар, лишиться гарантийного обслуживания, не получить компенсацию при браке», — сказала Ширяева.

В случае неполучения чека она рекомендует потребовать его у кассира или обратиться к администратору магазина. Если вопрос так и не решился, стоит написать претензию. Жалобы в таких ситуациях рассматривают Роспотребнадзор, налоговая служба и прокуратура, заключила она.

До этого в Госдуме предложили увеличить штрафы за несоответствие стоимости товара ценникам в магазинах до 500 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, считается ли кражей случайная неоплата товара в магазине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как оформить доверенность на родственника и не потерять квартиру? Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!