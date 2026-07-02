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В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах

Депутат Миронов призвал поднять штраф за неверные ценники в магазинах до 500 тыс. руб.
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил увеличить штрафы за несоответствие стоимости товара ценникам в магазинах до 500 тысяч рублей. По мнению депутата, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день, а торговые сети почти никогда не признают ошибку.

«Для решения проблемы «неправильных ценников» «Справедливая Россия» предлагает увеличить максимальные штрафные санкции в 10 раз — с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Ведь это одна из самых распространенных проблем, с которой каждый день сталкиваются граждане в магазинах. Люди берут на полках нужный товар вроде бы по приемлемой цене, а потом на кассе узнают, что стоит он гораздо дороже. Претензии предъявлять бесполезно. У сотрудников торговых сетей всегда есть готовый ответ. На честном слове они расскажут, что акция и распродажа закончились, что ценники не успели переписать, что в программе новая цена. Или покупатели сами перемешали весь товар на витринах, а продавцы не успели навести порядок», — сказал он.

Миронов считает, что продавцы нередко не соблюдают закон, обязывающий продать товар по низшей цене, и получают из-за неверных ценников большую прибыль.

«Хорошо, если покупатели обнаружат несоответствие, но многие торопятся, обман не замечают, а магазины получают с этого немалые «прибыли». Неслучайно ряд экспертов уже открыто заявляют о существовании так называемой «продовольственной коррупции», которая проникла во многие торговые сети. Особенно в небольшие магазины, которые открываются по франшизе и становятся источником «кормления» для недобросовестных предпринимателей. Причем действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. По закону «О торговле» магазин обязан продать товар по низшей цене, указанной в ценнике, а санкции для продавцов и юрлиц небольшие, и от махинаций они никого не останавливают. Чаще всего покупателей забалтывают, в наглую объявляют — «не хочешь — не бери», и поэтому «Справедливая Россия» предлагает виновных в несоответствии ценника реальной стоимости товара жестко «наказывать рублем», — заключил он.

Ранее юрист рассказал о возможности продажи товаров без ценников на рынке.

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