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Общество

Россиянам рассказали, считается ли кражей случайная неоплата товара в магазине

Юрист Султанов: если человек случайно не оплатил товар – это не кража
KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Ситуации, когда на кассе самообслуживания покупатель случайно не пробил один из товаров, не относятся к кражам. При рассмотрении таких фактов учитывается намерение человека, а также его дальнейшее поведение, объяснил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Он напомнил, что согласно уголовному законодательству кражей считается тайное хищение чужого имущества с корыстной целью – преступник в данном случае намеренно идет на нарушение.

«Если человек действительно ошибся, не заметил, что товар не считался сканером, а затем сам обнаружил это и готов оплатить покупку, такая ситуация существенно отличается от умышленного хищения», — пояснил юрист.

При мелких покупках без оплаты они относятся к разряду мелкого хищения по административному кодексу. А если сумма крупная, то вопрос переходит в уголовно-правовую плоскость, однако в любом случае сначала нужно выяснить, осознанно ли человек не провел оплату.

Султанов посоветовал в подобных ситуациях исправить ошибку по своей инициативе, не дожидаясь реакции магазина. Следует вернуться, показать чек и оплатить товар, либо можно связаться с магазином по телефону или через службу поддержки.

Юрист порекомендовал сохранить чек об оплате или переписку со службой поддержки после исправления ошибки – впоследствии это поможет избежать конфликта, заключил он.

Ранее юрист объяснил, что делать с доставленным по ошибке чужим заказом.

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