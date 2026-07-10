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Общество

Россиянам рассказали, что нельзя делать при телефонном разговоре с незнакомцами

Экономист Щербаченко: не сообщайте коды из СМС незнакомцам
Pavel_Kostenko/Shutterstock/FOTODOM

Людям не следует сообщать коды из СМС и включать демонстрацию экрана по просьбе неизвестных. Об этом РИА Новости заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, при поступлении звонка с незнакомого номера нельзя передавать никакие коды и разрешать удаленный доступ к экрану телефона.

«Ни одна государственная или коммерческая организация не запрашивает коды из СМС», — отметил Щербаченко.

Он посоветовал перепроверять любые данные из телефонного разговора в официальных источниках, а при малейшем сомнении немедленно прерывать разговор. Если человек уже сообщил мошенникам код из СМС или банковские данные, необходимо срочно сменить пароли во всех важных сервисах и уведомить банк, добавил он.

До этого в управлении МВД по борьбе с киберпреступностью разъяснили, что делать россиянам, если мошенники оформили на них заем при установленном самозапрете на кредиты. В таких случаях граждане имеют право обратиться в микрофинансовую организацию или Бюро кредитных историй с требованием аннулировать договор. При отсутствии самозапрета необходимо подать заявление в полицию о мошенничестве и жалобу в Центробанк.

Ранее стало известно о новом инструменте обмана, который полюбился мошенникам.

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