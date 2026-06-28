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В МВД рассказали, что делать, если мошенники оформили микрозаем

МВД: самозапрет позволит аннулировать договор при оформлении займа мошенниками
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В ситуации, когда злоумышленники оформили на россиянина заем в микрофинансовой организации (МФО) при установленном самозапрете на кредиты, гражданин вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании договора. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве отметили, что МФО не вправе требовать от россиян деньги, если заем был оформлен при действующем самозапрете или его наличие не было проверено в Бюро кредитных историй.

В МВД добавили, что если самозапрет отсутствовал, то гражданину следует одновременно обратиться в МФО с требованием разобраться в ситуации, а также в полицию с заявлением о мошенничестве. Также предлагается дополнительно направить жалобу в Центральный банк России, приложив документы от микрофинансовой организации.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что мошенники начали красть сайты, представляясь сотрудниками Роскомнадзора.

Ранее в МВД предупредили о схеме мошенничества с топливом по записи и талонам.

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