Назван новый инструмент обмана, кторый полюбился мошенникам

Мошенники все активнее используют ботов как инструмент обмана, и это объясняется психологией доверия: люди привыкли к цифровизации госуслуг, поэтому не удивляются, когда запись к врачу или справку предлагают оформить в мессенджере. Эту привычку и эксплуатируют злоумышленники, предупредил в беседе с РИАМО специалист по защите данных в интернете Валерий Зыкин.

Он отметил, что фейковые боты, как правило, выглядят убедительно: логотип ведомства, официальный тон, автоматические ответы. Затем по отработанной схеме следует просьба оплатить «талон», «госпошлину» или ввести данные карты и код из СМС.

«Отличить официальный бот от фейка можно, если знать простое правило: настоящие госорганы не принимают оплату внутри мессенджера и не просят код из СМС, номер карты, CVV или пароль», — подчеркнул эксперт.

Он также посоветовал брать ссылки на ботов исключительно с официальных сайтов ведомств. Кроме того, стоит обратить внимание на дату создания, историю публикаций (свежий аккаунт без прошлого подозрителен), живые комментарии и название организации (сверить по буквам с тем, что на официальном сайте).

Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин до этого говорил, что мошенники снова начали активно использовать дни рождения россиян для фишинговых рассылок.

Под видом поздравлений от банков, магазинов и операторов они предлагают именинникам подарок, бонус или «удвоение» платежа. Человека призывают перейти по ссылке на сайт, внешне копирующий страницу известной компании. Там просят ввести данные карты якобы для активации бонуса. Деньги списываются сразу, а обещанный подарок не начисляется.

Ранее российская пенсионерка отдала мошенникам 2,5 млн рублей и бутерброды с колбасой.