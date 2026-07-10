Число жертв недавнего землетрясения в Венесуэле увеличилось почти до 3,9 тысячи

Родригес: в Венесуэле в результате землетрясения погибли 3889 человек

Число погибших в Венесуэле в результате землетрясения достигло 3889. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ранения получили 16 740 человек, 17 907 остались без жилья.

По его данным, во время землетрясения полностью разрушены 190 зданий, значительные повреждения получили 856 строений. В ходе спасательной операции спасены 6462 человека, 28 836 человек прошли лечение в больницах.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По данным Геологической службы США, первый толчок был зарегистрирован в 18:04 по местному времени. Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг более мощного землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эти землетрясения стали одними из самых сильных в стране за более чем сто лет.

Ранее землетрясение произошло в Чехии.