В Иране после похорон Хаменеи произошла стрельба

В Иране два человека погибли во время стрельбы после похорон Али Хаменеи

В иранском городе Мешхед после похоронной церемонии погибшего верховного лидера Али Хаменеи произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает иранский Telegram-канал Sabereen News со ссылкой на заместителя директора службы безопасности провинции Хорасан-Резави.

По данным канала, стрельба произошла в районе Сарфарзан на западе Мешхеда, на расстоянии более 15 километров от мавзолея имама Резы, где проходила церемония погребения. Причина происшествия и личности погибших пока неизвестны. Уточняется, что вблизи места погребения Хаменеи и на маршруте траурной процессии нарушений безопасности не было.

9 июля в Мешхеде завершилась церемония погребения Али Хаменеи, погибшего 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Похороны прошли на территории мавзолея имама Резы. Траурная процессия растянулась на несколько километров по главной улице города.

Более 10 миллионов паломников приняли участие в церемониях прощания с Хаменеи в иракских городах Наджаф и Кербела.

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