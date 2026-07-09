Миллионы людей приняли участие церемониях прощания с Хаменеи в Ираке

Более 10 млн человек участвовали в церемониях прощания с Хаменеи в Ираке

Более 10 млн паломников приняли участие в церемониях прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которые прошли в Ираке. Об этом сообщил высший комитет по организации траурных мероприятий, пишет агентство INA.

«Предварительные статистические данные указывают на участие более 10 млн скорбящих во время траурных процессий и религиозных ритуалов в [иракских] городах Наджаф и Кербела», — говорится в сообщении.

В комитете выразили благодарность силам безопасности за помощь и поддержку в проведении мероприятий.

Накануне сообщалось, что около 2,5 млн человек вышли на улицы священного для мусульман-шиитов иракского города Наджаф в ходе траурных мероприятий, посвященных прощанию с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Хаменеи не стало в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Новым верховным лидером Ирана был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике.

Ранее сообщалось, что Медведев посетил церемонию прощания с Хаменеи.