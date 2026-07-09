В Иране похоронили погибшего верховного лидера Али Хаменеи

В иранском городе Мешхед завершилась церемония погребения погибшего верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает ТАСС.

Похороны прошли на территории мавзолея имама Резы. По данным агентства, траурная процессия растянулась на несколько километров по главной улице Мешхеда.

До этого сообщалось, что более 10 миллионов паломников приняли участие в церемониях прощания с погибшим верховным лидером Ирана, которые прошли в Ираке. В высшем комитете по организации траурных мероприятий уточнили, что речь идет об участниках траурных процессий и религиозных ритуалов в городах Наджаф и Кербела.

Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля 28 февраля. О его смерти сообщили иранские государственные и проправительственные СМИ. Агентство Fars писало, что Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции. Новым верховным лидером Ирана был выбран его сын Моджтаба.

Ранее в Иране пообещали наказать виновных в гибели Али Хаменеи.