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Общество

Тело причастного к тройному убийству нашли в Ростовской области

СК: в Ростовской области обнаружили тело причастного к убийству трех человек
РИА Новости

Тело причастного к убийству трех человек в Таганроге обнаружено в лесополосе в Ростовской области с признаками суицида. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону во «ВКонтакте».

По данным следствия, утром 9 июля в частном домовладении в Таганроге были убиты две женщины в возрасте 60 и 86 лет при помощи огнестрельного оружия, а также 64-летний мужчина, на теле которого обнаружены колото-резаные раны.

Следователи установили, что к преступлению причастен 69-летний мужчина, тело которого обнаружено с признаками суицида в лесополосе на территории Неклиновского района Ростовской области. Кроме того, задержан 44-летний сын фигуранта, его причастность к преступлению устанавливается.

По информации свидетелей, в доме также находились женщина с малолетним ребенком и родственники погибших. Подозреваемому не удалось их обнаружить, в связи с чем он совершил поджог строения, но огонь потушили.

9 июля Telegram-канал 112 сообщил, что в Таганроге бывший полицейский Евгений Утесов убил родителей и бабушку своей бывшей жены. По его данным, все произошло «на почве дележки имущества во время развода». Канал пишет, что к преступлению также может быть причастен отец Утесова Леонид.

Ранее ФСИН прокомментировала новость о попытке суицида убившего девочку в Ленобласти.

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