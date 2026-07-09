Соседи услышали выстрелы: почему экс-полицейский убил родителей депутата в Таганроге

В Таганроге бывший полицейский убил родителей и бабушку своей бывшей жены — депутата местной думы. После убийства он пустился в бега, его задержали в Ростове-на-Дону. Ведутся поиски отца подозреваемого, который, по неподтвержденным данным, также может быть причастен к преступлению. Убийству предшествовала долгая судебная тяжба. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Таганроге бывший полицейский убил родителей и бабушку своей бывшей жены. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все произошло на почве дележки имущества во время развода. Мужчина зарезал тестя, а женщин застрелил из «Сайги». После совершения преступления подозреваемый Евгений Утесов скрылся на автомобиле»,

— пишет издание.

Полицию изначально вызвали соседи, услышавшие выстрелы . Также утверждается, что в доме произошел пожар.

В Следственном комитете России объявили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство двух и более лиц». Как рассказали в пресс-службе, тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет были найдены в частном доме.

Telegram-канал Baza уточняет, что для поимки Утесова объявили план «Перехват». Вскоре 44-летнего мужчину задержали в Пролетарском районе Ростова-на-Дону .

112 сообщил, что к преступлению также может быть причастен отец Утесова Леонид. Правоохранительные органы проверяют эту информацию. Поиски его отца продолжаются.

Областная прокуратура взяла расследование под контроль.

Что известно о семье

По информации Baza, до развода у супругов был общий бизнес — автошкола, в которой мужчина был директором, а его жена Оксана возглавляла юридический отдел. В 2014 году она баллотировалась в муниципальные депутаты, а в настоящее время на безвозмездной основе является депутатом Таганрогской городской думы .

Сам Утесов в прошлом служил в правоохранительных органах.

«По словам местных жителей, был уволен из-за сокрытия факта преступления — якобы Евгений в 2002 году избил человека, нанеся ему средний вред здоровью», — сообщает канал.

Как пишет Telegram-канал SHOT, у семьи есть трое детей.

Также в материале говорится, что на саму автошколу жаловались десятки клиентов, которые утверждали, что заплатили деньги, но так и не получили услуги .

Портал «Блокнот Ростов» пишет, что в июне 2026 года к автошколе Утесова был подан иск. С него требовали взыскать деньги за необоснованное обогащение. Также утверждается, что сам мужчина в прошлом был судим по статьям «Служебный подлог» и «Превышение должностных полномочий».

Роковой развод

Baza выяснила, что Утесов и его жена прекратили жить вместе еще в 2019 году, однако развод осложнился имущественными спорами . В 2023 году супруги продали квартиру, в которой у каждого из их детей была доля, однако, как утверждается, мужчина попытался обмануть семью.

«По закону, чтобы реализовать такое имущество, родители должны предоставить детям равноценное жилье или доли в нем и уведомить об этом органы опеки. Оксана и Евгений договорились, что мужчина пропишет детей в доме своего отца, но, как только сделка прошла, мужчина переоформил землю и недвижимость на отца », — говорится в материале.

После этого Оксана обратилась в суд, однако проиграла в дело. Позже Евгений выписал из дома и ее, а затем окончательно переписал недвижимость на отца.

В свою очередь мать Оксаны и Утесов судились из-за права собственности на автомобиль Lexus. Утверждается, что женщина купила машину своей дочери, однако бывший полицейский переписал авто на себя якобы из-за штрафов. В этот раз суд также встал на сторону мужчины.

Местный портал DonDay утверждает, что Евгений и Оксана развелись еще в 2011 году, но продолжали фактически жить вместе как семья . По его данным, все члены семьи неоднократно писали друг на друга жалобы. Судебные тяжбы тянулись с 2023 года. По первому иску 1 августа 2024 года Таганрогский городской суд поддержал требование Утесова о снятии с регистрации бывшей жены, поскольку в спорном доме она не живет. В ответ женщина обратилась в Ростовский областной суд с требованием отменить решение.

«В жалобе Оксана Утесова указала, что ее не уведомили должным образом о заседании. Также она заявила, что после развода в 2011 году они с Евгением Утесовым продолжали фактически жить как семья, у них есть трое несовершеннолетних детей, а дом, по ее словам, приобретался в период совместного проживания на деньги ее родителей»,

— пишет портал.

Также женщина заявила, что из дома она выселилась не добровольно — мужчина выгнал ее, после чего сменил замки. При этом в здании остались ее вещи, которые бывший супруг не давал ей забрать.

1 августа 2024 года областной суд отменил решение городской инстанции. В мае был зарегистрирован новый гражданский иск, но кем он подан — не уточняется.