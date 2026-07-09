В Амурской области женщина расправилась с мужем, единожды ударив его скалкой

В Амурской области женщина расправилась с сожителем при помощи скалки, сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ возбудили в отношении жительницы села Дальневосточное Ромненского района. По версии следствия, вечером 7 июня она в ходе ссоры ударила мужчину деревянной скалкой по голове. Тот получил тяжелую травму и не выжил, а нападавшую задержали.

К настоящему времени следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. В суд направлено ходатайство об избрании для подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого пьяная россиянка палкой проломила голову сожителю. Как стало известно, сначала мужчина ударил партнершу по лицу, а та в ответ схватила деревянную палку и несколько раз ударила сожителя по голове. Его не удалось спасти. В итоге женщине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Ранее россиянка забила знакомого штыком от лопаты во время ссоры.