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Общество

Пьяная россиянка палкой проломила голову сожителю

В Иркутской области женщина забила сожителя и получила срок
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Иркутской области суд вынес приговор 57-летней сельчанке, которая отомстила сожителю за пощечину и забила его палкой. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным следствия, обвиняемая вместе с возлюбленным распивала спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникла ссора. Мужчина ударил женщину по лицу, в ответ она схватила деревянную палку и несколько раз ударила сожителя по голове. Спасти мужчину не удалось.

Нападавшую задержали, в отношении сельчанки было возбуждено уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет и двух месяцев лишения свободы.

До этого в Челябинске осудили мужчину, напавшего с мачете на бывшую жену. Обвиняемый подкараулил около подъезда 34-летнюю бывшую жену и ее нового ухажера. Он 16 раз ударил женщину мачете и избил ее спутника. Отбиться от нападавшего раненым помогли очевидцы, врачам удалось спасти их жизни.

Ранее екатеринбуржец избил бывшую и разгромил ее квартиру.

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