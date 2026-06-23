Россиянка забила знакомого штыком от лопаты во время ссоры

В Кировской области мужчину забили штыком от лопаты

В Кировской области 57-летнюю женщину заподозрили в том, что она забила 64-летнего знакомого штыком от лопаты. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 6 июня в Даровском районе. Предварительно, ранее судимая пьяная женщина поссорилась со своим знакомым. В ходе конфликта она нанесла ему несколько ударов штыком лопаты в грудь. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимы с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемую задержали, суд заключил ее под стражу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее в Ростовской области осудили мужчину, который забил пожилую мать, устав от нотаций.