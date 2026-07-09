Херсонская область осталась без света

Во всех округах Херсонской области произошло полное или частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

9 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что частичное отключение света произошло в его регионе и Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнял, что электричество пропало из-за повреждения ключевого энергетического объекта.

Как заявлял Сальдо, в связи с отключением света медицинские учреждения и объекты жизнеобеспечения Херсонской области пришлось перевести на резервное питание. Он отмечал, что все оперативные и экстренные службы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи в полной мере.

Ранее в Запорожской области после атаки ВСУ наблюдались перебои с газоснабжением.