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Общество

Херсонская область осталась без света

Сальдо: все округа Херсонской области частично или полностью обесточены
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Во всех округах Херсонской области произошло полное или частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

9 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что частичное отключение света произошло в его регионе и Херсонской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнял, что электричество пропало из-за повреждения ключевого энергетического объекта.

Как заявлял Сальдо, в связи с отключением света медицинские учреждения и объекты жизнеобеспечения Херсонской области пришлось перевести на резервное питание. Он отмечал, что все оперативные и экстренные службы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи в полной мере.

Ранее в Запорожской области после атаки ВСУ наблюдались перебои с газоснабжением.

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