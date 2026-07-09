В двух российских областях частично пропал свет после атаки ВСУ

Балицкий: ВСУ оставили без света часть жителей Запорожской и Херсонской областей

Частичное отключение света произошло в Запорожской и Херсонской областях в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, электричество пропало из-за повреждения ключевого энергетического объекта.

«Оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. На отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность атак БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru»)», — рассказал глава региона.

Балицкий подчеркнул, что медицинские организации и иные социально значимые объекты в Запорожской области были подключены к резервным источникам питания. Функционирование объектов критической инфраструктуры обеспечивается за счет работы генераторов.

«Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме — отделения реанимации, больничные стационары, служба крови и скорая помощь работают в штатном режиме», — добавил губернатор.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале также сообщил, что в связи с отключением света медицинские учреждения и объекты жизнеобеспечения пришлось перевести на резервное питание. Как он отметил, все оперативные и экстренные службы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи в полной мере.

Ранее в Запорожской области после атаки ВСУ наблюдались перебои с газоснабжением.