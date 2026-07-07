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Общество

В Запорожской области начались перебои с газоснабжением после атаки ВСУ

Балицкий: 2000 жителей Запорожской области остались без газа из-за атаки ВСУ
РИА «Новости»

Жители четырех населенных пунктов в Запорожской области остались без газа после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, украинские военные обстреляли Каменско-Днепровский муниципальный округ. В результате были повреждены линии газоснабжения.

«Временно без газоснабжения остаются около 2000 абонентов в населенных пунктах Примерное, Новоукраинка, Ивановка и Благовещенка», — говорится в заявлении.

Специалисты оперативных служб уже приступили к ликвидации последствий атаки. Балицкий отметил, что они стараются как можно скорее завершить работы.

7 июля губернатор Запорожской области рассказал, что три мирных жителя пострадали в городе Энергодаре из-за атак ВСУ. Украинские военные ударили по гражданскому автомобилю, вследствие чего 35-летняя женщина и 48-летний мужчина получили ранения различной степени тяжести. В другом месте пострадала еще одна женщина — 73-летняя пенсионерка. Ей потребовалась госпитализация.

Ранее в Запорожской области после атаки украинских дронов загорелись посевы ячменя и пшеницы.

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