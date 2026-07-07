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Общество

На Украине произошло землетрясение

На Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6
Uwe Anspach/Global Look Press

Утром 7 июля в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6. Об этом сообщается на сайте главного центра специального контроля Украины.

По данным ведомства, подземные толчки зарегистрировали в 5:26 по московскому времени в Миргородском районе, на территории Лохвицкой поселковой общины. Очаг землетрясения находился на глубине семи километров.

В феврале этого года в Полтавской области регистрировали землетрясение магнитудой 3,0. Тогда толчки произошли около 15:33 (16:33 мск) на глубине примерно девяти километров. Специалисты отмечали, что событие по классификации относилось к едва ощутимым.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли на территории Венесуэлы вечером 24 июня. Они стали одними из самых сильных за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в столице Каракасе и ряде штатов. Многие дома оказались разрушены, также был поврежден аэропорт имени Симона Боливара. Спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес сообщил, что в результате подземных толчков не выжили 1450 человек, в больницах страны находятся 3150 человек.

Ранее землетрясение произошло у берегов Сочи.

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