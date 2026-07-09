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Общество

Синоптик предупредила об аномалии в трех регионах России

Синоптик Макарова: в трех регионах России ожидается аномальная жара
Владимир Астапкович/РИА Новости

Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что в ближайшие дни в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается аномально высокая температура воздуха. Об этом сообщает ТАСС.

По словам синоптика, в ряде регионов температура превысит климатическую норму примерно на четыре градуса. При этом она не уточнила точных значений. По ее словам, в Москве столбики термометров останутся в пределах июльской нормы и покажут максимум +20 – 22°С.

8 июля в Гидрометцентре России сообщили, что температура воздуха в Московском регионе к концу недели может подняться до +31°C. По данным синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в течение всей текущей недели и на предстоящих выходных погода в столичном регионе особо не изменится. При этом ожидается, что в последний рабочий день к дождям добавятся грозы.

Ранее синоптик предупредила жителей Московского региона об «огуречных ночах».

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