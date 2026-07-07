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Общество

Синоптик предупредила жителей Московского региона об «огуречных ночах»

Синоптик Позднякова: жителей Московского региона ждут огуречные ночи
Алексей Никольский/РИА Новости

В Московском регионе ожидаются огуречные ночи, когда погода будет благоприятна для появления урожая кабачков и огурцов. Об этом в комментарии aif.ru рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, комментируя новость об огуречных дождях в Москве.

По ее словам, «огуречные дожди» — это метафора, переделка фразы о ночах.

«Температура воздуха будет около или чуть выше климатической нормы на этой неделе. А это значит, что при теплых ночах будут активно плодоносить такие культуры, как огурцы, кабачки, патиссоны. Так что можно рассчитывать, что к середине июля жители столичного региона смогут воспользоваться урожаем», — добавила Позднякова.

Синоптик уточнила, что ночи будут облачными, минимальная температура воздуха превысит отметку в +15°C, при которой в ночное время растут огурцы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что затяжные или «огуречные» дожди ожидаются в Москве в ближайшую неделю. Аномальные ливни, принесшие в выходные на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку. При этом кратковременные перерывы будут в основном ночью.

Ранее была названа дата возвращения жары в Москву.

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