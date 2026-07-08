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Москвичей предупредили о дождях с грозами

Синоптик Позднякова: в Москве рабочая неделя закончится дождями и грозами
Владимир Астапкович/РИА Новости

В течение всей текущей недели и на предстоящих выходных погода в столичном регионе особо не изменится. При этом ожидается, что в последний рабочий день к дождям добавятся грозы, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На ближайшие дни она спрогнозировала москвичам облачную погоду с кратковременными дождями. Ночи в целом останутся достаточно теплыми, воздух будет прогреваться до +14…+16 градусов.

Что касается дневных часов, то самым теплым на этой неделе станет пятница, 10 июля. По словам Поздняковой, в этот день в столице ожидается +24…+26 градусов, по области в целом – до +26 градусов.

«Не исключено и развитие грозовой деятельности на фоне прогретого воздуха», — предупредила синоптик.

На выходные она также спрогнозировала облачную погоду, отметив, что воздух днем в субботу и воскресенье прогреется максимум до +22…+24 градусов.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что текущая рабочая неделя в столичном регионе закончится повышением температуры воздуха до +28 градусов. В то же время практически каждый день ожидаются дожди из-за приближения южного циклона, отметил он. По его словам, вслед за всплеском тепла начнутся «более приличные» дожди, однако зона осадков, скорее всего, пройдет чуть южнее и западнее столицы.

Ранее синоптик предупредила жителей Московского региона об «огуречных ночах».

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