Москвичей предупредили об усилении жары к концу рабочей недели

Температура воздуха в Московском регионе к концу недели может подняться до +31°C. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Днем в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Москве может подняться до +25-27°C, в Подмосковье воздух прогреется от +22°C до +27°C, на востоке области — до +31°C», — сказал собеседник агентства.

В Гидрометцентре отметили, что в этот день также ожидаются облачная погода с прояснениями и осадками. По данным синоптиков, ночью и днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15 м/с.

Несколькими часами ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в течение всей текущей недели и на предстоящих выходных погода в столичном регионе особо не изменится. При этом ожидается, что в последний рабочий день к дождям добавятся грозы.

Ранее москвичей предупредили о дождях с грозами.