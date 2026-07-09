На складе в Батайске ликвидировали открытое горение

Пожарные потушили открытый огонь в складских помещениях в городе Батайске Ростовской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Ликвидация открытого горения в 17:30 мск», — говорится в сообщении.

О возгорании в ведомстве узнали в 12:30. Выяснилось, что загорелись деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади 1500 кв. метров.

Локализовать пожар удалось спустя примерно три часа. На месте ЧП работали более 70 человек и 23 единицы техники.

В этот же день в Петербурге вспыхнул пожар в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожару был присвоен статус 1-бис. Спустя несколько часов его удалось локализовать. Данных о пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел в здании на Новинском бульваре, где находятся Московский открытый студенческий театр и четырехзвездочный отель «Имрус». Люди эвакуировались из здания на улицу.

Ранее в Якутии крупный лесной пожар сняли на видео.