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Общество

Пожар на складе в Батайске локализовали на площади 1,5 тысячи метров

Крупный пожар в Батайске, где горят склады и поддоны, локализовали

Пожар в Батайске Ростовской области локализовали на площади 1,5 тысячи «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, сообщение о возгорании на улице Фермерской, 1А поступило В 12:30 мск. Выяснилось, что загорелись деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади 1500 кв. метров. В МЧС добавили, что сухая и жаркая погода осложняли тушение пожара.

На месте ЧП работали более 70 человек и 23 единицы техники.

В 14:20 мск пожар локализовали, уточнили в МЧС.

Ростовские паблики в свою очередь, публикуя видео пожара в Батайске, называют его «пеклом», и сообщают, что языки пламени поднимаются на высоту 10-15 метров, а над городом видны клубы густого черного дыма.

На момент публикации комментариев от местных властей пока не поступало.

Ранее в Ижевске потушили крупный пожар на территории торгового центра.

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