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Общество

Пожар в петербургском театре локализовали

Пожар в Театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге локализовали
Светлана Шевченко/РИА Новости

Сотрудники МЧС локализовали пожар в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, расположенном в центре Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составила 50 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«В административном здании происходило горение обстановки на площади 50 кв. м. <…> В 16:48 пожар локализован, отказ номеру 2, работают по номеру 1-бис», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, сигнал о пожаре на Итальянской улице, 19, поступил в 16:10 по московскому времени, а уже через четыре минуты ему был присвоен второй ранг. В момент эвакуации артисты и работники театра не наблюдали открытого пламени.

Данных о пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел в здании на Новинском бульваре, где находятся Московский открытый студенческий театр и четырехзвездочный отель «Имрус». Возгорание началось в подвальном помещении и сопровождалось сильным задымлением. Люди эвакуировались на улицу.

Ранее в Италии сгорел исторический театр XIX века.

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