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Общество

В Санкт-Петербурге загорелся театр

В театре им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошел пожар
Telegram-канал Осторожно, новости

В театре им. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«В театре в данный момент возгорание. Работают пожарные, спектакль отменен», — указали в пресс-службе.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, сигнал о пожаре на Итальянской улице, 19, поступил в 16:10 по московскому времени, а уже через четыре минуты ему был присвоен второй ранг. В момент эвакуации артисты и работники театра не наблюдали открытого пламени.

Данных о пострадавших на текущий момент нет. Для тушения привлечены семь единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

7 июля крупный пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. По данным Главного управления МЧС по городу, огонь охватил ангар размером 15 на 70 метров. Площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось о возгорании склада в Красноярске площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

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