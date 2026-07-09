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Общество

В Барселоне обновился рекорд жары за 112 лет

В Барселоне зафиксировали самую высокую за 112 лет температуру
Roman Babakin/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Столбик термометра в Барселоне поднялся до рекордных 40,7°С. Об этом сообщает издание The Guardian.

Данный показатель был зафиксирован накануне и стал рекордным для испанского города за последние 112 лет.

Отмечается, что на соседнюю страну, Францию, также обрушилась чрезвычайная жара. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о более чем 300 лесных пожарах.

9 июля сообщалось, что россиянка скончалась в автономном сообществе Андалусия на юге Испании из-за теплового удара. Этот случай стал четвертым летальным исходом в автономном сообществе с начала волны экстремальной жары

1 июля данные системы ежедневного мониторинга смертности показали, что аномальная жара в июне в Испании могла стать причиной смерти более 1 тыс. людей. Это второй по величине показатель смертности от жары в стране после начала ведения такой статистики в 2015 году. Наибольшее число случаев (1 тысяча) было зафиксировано в 2017 году.

Ранее во Франции из-за жары приостановили работу АЭС.

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