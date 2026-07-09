Во Франции из-за жары приостановили работу АЭС

Компания-оператор атомных электростанций остановила выработку на реакторе АЭС «Гольфеш». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реактор был остановлен из-за сильной жары и риска перегрева реки Гаронна, используемой для охлаждения. В связи с тем, что температура воды в реке может превысить допустимый порог в 28°С, остановка стала превентивной мерой для соблюдения экологических норм.

Первый реактор станции уже находится на профилактике с марта, а текущая остановка энергоблока №2 лишает регион части генерации электроэнергии.

До этого сообщалось, что во Франции резко выросла нагрузка на больницы и медперсонал из-за числа поступающих пациентов, пострадавших от аномальной жары — такую нагрузку медики сравнивают с пандемией коронавируса. Жара, изнуряющая как пациентов, так и медицинских работников, усиливает нагрузку на больницы, отмечает BFM TV.

В начале месяца сообщалось, что в стране около 2 тыс. человек скончались от аномальной жары.

Ранее французский министр признала огромный урон от жары для сельского хозяйства.