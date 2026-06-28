Стало известно, как экстремальная жара увеличила смертность во Франции

Parisien: избыточная смертность на фоне жары во Франции достигла 1 тыс. человек

Во Франции на фоне аномальной жары с 24 июня зафиксировано примерно на 1 тысячу смертей сверх обычной статистики. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на данные национальной службы здравоохранения Santé publique France.

По информации ведомства, за три дня — 24, 25 и 26 июня — ежедневное число летальных исходов выросло с 0,9–1 тысячи до 1,2–1,4 тысячи случаев. Почти 85% умерших — люди старше 65 лет, причем рост смертности особенно заметен среди тех, кто оставался дома, особенно в парижском регионе.

«Завтра мы снова обнаружим людей, лежащих в коме у себя дома», — заявил глава отделения неотложной помощи парижской больницы Жоржа Помпиду Филипп Жювен.

По его словам, большинство таких пациентов, особенно пожилые, умирают до прибытия в больницу, службы скорой помощи перегружены, а ситуация в приемных покоях критическая. Врач спрогнозировал новую волну обнаружения таких смертей в понедельник утром, когда работники социальных служб начнут проверять состояние опекаемых ими пенсионеров.

Официальной оценки численности жертв жары пока нет, но вчера министр здравоохранения Стефани Рист заявила о росте смертности выше сезонной нормы. На фоне 11-дневной волны зноя, которую эксперты уже называют более тяжелой, чем катастрофическая жара 2003 года, температура в стране перевалила за +40°C.

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.