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Синоптик спрогнозировал +37° на юге России на фоне аномальной жары из Европы

Синоптик Ильин: жара о +35–37°C ожидается на юге России
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

На юге России ожидается жара до +35–37°C на фоне раскаленных воздушных масс, которые придут из Европы. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что в европейских странах в середине июня установилась аномальная погода, после чего столбики термометров достигли +40°C. По его словам, эти воздушные массы постепенно смещаются, сначала они будут наблюдаться в Венгрии, Сербии, в целом на Балканах.

«Затем эта воздушная масса выйдет в районы Причерноморья, трансформируется над Черным морем, остынет и на юг России принесет температуру под 35–37°C», – пояснил Ильин.

В Москве при этом температура воздуха будет доходить до +26–31°C, в отдельных районах Подмосковья в четверг, 2 июля, возможно повышение до +32°C. В пятницу, 3 июля, температура начнет снижаться, заключил синоптик.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что воздух в Москве и Подмосковье может прогреться до 30°C 1–2 июля. При этом, по словам Поздняковой, сорокаградусной жары, как в Западной Европе, в российской столице не ожидается.

Ранее климатолог ответил, ждать ли засухи в Москве из-за летних волн жары.

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