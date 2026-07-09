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Общество

Супругов-россиян осудили в Польше

Суд польского Сосновца приговорил супругов-россиян к 7 и 3 годам лишения свободы
Global Look Press

Суд польского Сосновца приговорил супругов-россиян Игоря Р. и Ирину Р. к 7 и 3 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает польское телевидение.

«Суд приговорил к семи и трем годам лишения свободы Игоря Р. и Ирину Р. Приговор в отношении россиян... вынес окружной суд Сосновца», — говорится в сообщении.

Заседания проходило за закрытыми дверями. Подсудимых признали виновными в осуществлении деятельности в интересах РФ.

В конце мая министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил о задержании в республике трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Все они — граждане Польши, мужчины в возрасте от 48 до 62 лет. Утверждалось, что подозреваемые вели на территории страны разведывательную работу.

В прошлом году Люблинский окружной суд в Польше приговорил гражданина Белоруссии к двум годам и двум месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу республики.

Ранее в Польше задержали российского вора в законе.

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