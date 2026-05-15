В Польше задержали российского вора в законе

МВД Польши заявило о задержании россиянина, идентифицированного как вор в законе
Полиция и спецслужбы Польши задержали 79-летнего гражданина России, идентифицированного как вор в законе. Об этом сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский, передает ТАСС.

Его имя и фамилия не называются. В настоящее время задержанный находится в охраняемом центре для иностранцев. Планируется его экстрадиция в Россию.

По неофициальным данным, в России и мире насчитывается около 400 человек, носящих титул вора в законе.

В конце апреля столичная полиция потребовала Тверской суд Москвы заочно арестовать на два месяца одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве воров в законе 64-летнего Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский).

Против 64-летнего мужчины, который с 1985 года имеет негласный статус авторитета в криминальных кругах, возбуждено уголовное дело по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ). Он был неоднократно судим и сейчас скрывается за границей.

Ранее российские силовики задержали лидера этнической ОПГ.

 
