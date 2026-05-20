В Польше задержали трех предполагаемых шпионов

Польша задержала трех граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил о задержании в республике трех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает The Independent.

По словам Семоняка, задержанные являются гражданами Польши — это мужчины в возрасте от 48 до 62 лет.

Польские власти утверждают, что подозреваемые вели на территории страны разведывательную работу: собирали сведения о местах дислокации сил НАТО в Польше, а также создавали и распространяли пропагандистские и дезинформационные материалы.

В июне прошлого года сотрудники польского Агентства внутренней безопасности задержали в Польше 28-летнего жителя города Быдгощ по обвинению в шпионаже в пользу России. Задержанному вменялось, что он якобы выразил готовность действовать в интересах российской разведки посредством сбора и передачи данных, касающихся в том числе работы объектов, имеющих важное оборонное значение.

В мае 2025 года Люблинский окружной суд в Польше приговорил гражданина Белоруссии к двум годам и двум месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу республики.

Ранее министр обороны Польши заявил о перехвате над Балтикой разведывательного самолета России.