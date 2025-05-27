В Польше осудили гражданина Белоруссии за шпионаж

Суд в Польше приговорил гражданина Белоруссии к двум годам тюрьмы за шпионаж

Люблинский окружной суд в Польше приговорил гражданина Белоруссии к двум годам и двум месяцам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу республики. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.

По данным следствия, обвиняемый занимался разведкой территории военного аэродрома в Бяла-Подляске, а также сбором информации о воздушных операциях и железнодорожной инфраструктуре. Также подозреваемый якобы интересовался объектами и транспортными средствами Агентства внутренней безопасности.

Помимо этого, по делу проходит 59-летний гражданин Польши. Суд оштрафовал его за несообщение о преступлении.

12 мая телеканал Sky News сообщил, что лондонский суд приговорил шестерых граждан Болгарии к тюремным срокам за шпионаж в пользу РФ. Обвиняемые получили сроки от пяти до десяти лет лишения свободы.

В апреле Шяуляйский окружной суд в Литве приговорил 83-летнего гражданина страны Эдуардаса Мановаса к 8,5 года лишения свободы по обвинению в шпионаже. По данным следствия, он на протяжении долгого времени якобы за денежное вознаграждение собирал и передавал военной разведке России интересующую ее информацию.

Ранее сообщалось, что жена раскрытого ФСБ шпиона работала в минобороны Британии.