В трех регионах России объявили ракетную опасность

В Брянской, Калужской и Орловской областях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Брянской, Калужской и Орловской областей. Об этом в своих каналах в мессенджере «Макс» сообщили временно исполняющий обязанности губернатора первого региона Егор Ковальчук, главы второй и третьей областей Владислав Шапша и Андрей Клычков.

Они призвали местных жителей соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома.

9 июля главный конструктор и совладелец украинской компании «Fire Point» Денис Штилерман заявил, что Украина намерена ударить по Москве новой баллистической ракетой.

7 июля Вооруженные силы Украины нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Изначально сообщалось о трех пострадавших, однако позднее стало известно, что в результате атаки один человек не выжил. В Белгороде произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.