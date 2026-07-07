ВСУ повторно нанесли ракетный удар по Белгороду

Вооруженные силы Украины повторно нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале на платформе «Макс».

По предварительным данным, в результате новой атаки пострадавших нет. Вместе с тем в Белгороде произошло возгорание на одном из инфраструктурных объектов. На месте работают спасательные службы.

В ночь на вторник, 7 июля, Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу. Изначально сообщалось о трех пострадавших, однако позднее Александр Шуваев уточнил, что в результате атаки один человек не выжил.

После предыдущего удара в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах были зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением, вызванные повреждением объектов энергетической инфраструктуры.

На прошлой неделе регион подвергся нескольким ракетным ударам. А атака ВСУ на Белгород и Белгородский округ в ночь на 5 июля была самой масштабной за СВО. Атакованы были объекты жизнеобеспечения. После этого в городе возникли проблемы с водой и светом. На этом фоне Шуваев отметил, что трудности временны, и пообещал «обязательно все восстановить».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.