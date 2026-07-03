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Общество

Минздрав Франции раскрыл число погибших от аномальной жары

Минздрав Франции сообщил о более чем 2 тыс. смертей из-за жары
Sarah Meyssonnier/Reuters

Более 2 тыс. жителей Франции скончались за неделю на фоне аномальной жары. Об этом сообщила в эфире телеканала TF1 министр здравоохранения страны Стефани Рист.

По ее словам, 22–28 июня во Франции было зарегистрировано около 2025 новых случаев смерти. Министр уточнила, что эти данные основаны на электронных свидетельствах о смерти, которые составляют примерно 60% от общего числа документов. В связи с этим итоговая статистика впоследствии может быть скорректирована.

Рист также отметила, что в период недавней волны жары в стране был зафиксирован заметный рост смертности среди граждан старше 45 лет.

В последние дни Франция, как и ряд других европейских государств, столкнулась с аномально высокой температурой воздуха. Национальная метеорологическая служба объявила максимальный уровень погодной опасности сразу в 72 из 96 департаментов страны, что стало рекордным показателем.

Кроме того, жара ударила и по европейской экономике, которая уже потеряла порядка €5 млрд. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов пояснил, что подсчеты производились из роста стоимости электроэнергии в Европе.

По данным СМИ, в Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40°C. Как Европа переживает жару — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, кто находится в группе риска во время жары.

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