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Общество

Во Франции резко выросла нагрузка на больницы из-за числа пострадавших от жары людей

Во Франции сравнили нагрузку на медиков с периодом пандемии COVID-19
AP

Во Франции резко выросла нагрузка на больницы и медперсонал из-за числа поступающих пациентов, пострадавших от аномальной жары — такую нагрузку медики сравнивают с пандемией коронавируса. Об этом сообщает BFM TV.

Жара, изнуряющая как пациентов, так и медицинских работников, усиливает нагрузку на больницы, отмечается в статье.

Как рассказал один из собеседников издания, возникает ощущение, что они снова «вернулись к COVID». В эти дни медики фиксируют рост числа пациентов с обезвоживанием и тепловыми ударами. Руководство ряда больниц закупило мобильные кондиционеры для охлаждения помещений больниц — в некоторых из них температура достигала 36℃, а также подготовило запасы льда для пациентов с гипертермией.

За последние дни в среднем приток пациентов вырос на 10-15%. Во Франции, Бельгии и Нидерландах количество жертв аномальной жары достигло 3,7 тыс.

Ранее эксперт посчитал, что экономика Европы потеряла около €5 млрд из-за аномальной жары.

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