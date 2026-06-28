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Французский министр признала огромный урон от жары для сельского хозяйства

Глава минсельхоза Франции заявила о колоссальном уроне посевам и скоту от жары
Thomas Dressler/imageBROKER/Global Look Press

Аномальная жара наносит колоссальный урон сельскому хозяйству Франции. Об этом заявила министр сельского хозяйства республики Анни Женевар в интервью Les Echos.

По словам главы ведомства, нынешняя волна зноя является беспрецедентной по своей интенсивности: она особенно тяжело отразилась на аграриях, и теперь властям необходимо ускорить адаптацию к климатическим изменениям.

«Влияние на сельское хозяйство колоссально», — подчеркнула Женевар.

Она обозначила три возможных направления для принятия мер по профилактике сокрушительного воздействия жары на сельское хозяйство. Первым, по ее словам, является развитие агролесоводства с созданием смешанных зон лесных массивов и пастбищ. Во-вторых, министр предложила ускорить внедрение систем охлаждения и распыления воды вместо кондиционеров в помещениях для содержания скота и других домашних животных. И, наконец, она считает необходимым организовать создание запасов воды в периоды ее избытка зимой для орошения и для поения скота летом.

Женевар назвала неизбежными потери урожайности всех сельскохозяйственных культур, в особенности кукурузы и пшеницы. По ее словам, масштаб ущерба посевам будет зависеть от того, на каких полях они находятся — орошаемых или нет. В любом случае, оценить ситуацию можно только в конце уборочной кампании, признала министр.

Огромное влияние жара, по ее словам, оказывает и на животноводческий сектор.

«Ситуация различается в зависимости от вида животных, но затрагивает все. Наблюдается повышенная смертность и снижение надоев молока», — рассказала Женевар.

Она высказалась в поддержку законопроекта об экстренной помощи сельскому хозяйству для поддержки пострадавших фермеров, который поступит на рассмотрение в Сенат.

Ранее немецкий министр признал огромный ущерб от жары для экономики Германии.

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