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Общество

Правительство выделит допсредства на восстановление домов в Дагестане и Чечне после паводков

Правительство выделит еще 4,4 млрд руб. на восстановление домов в Дагестане и Чечне
Мария Марикян/РИА Новости

Правительство РФ выделит дополнительные 4,4 млрд руб. на восстановление домов, пострадавших от паводков в Дагестане и Чечне. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

«Рассмотрим вопрос о предоставлении еще 4,4 млрд рублей, основной объем средств предусмотрен для выплат на капитальный ремонт жилья, остальные — для приобретения нового», — сказал он.

Он напомнил, что правительство ранее уже направляло средства республикам, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявлял, что власти Дагестана не смогут самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за масштабов стихии.

Ранее в МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане.

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