В МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане

МЧС: пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 млн рублей

«В обоих регионах соцвыплаты и финансовую помощь получили граждане по 20 тысячам заявлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты обследовали более 8,7 тыс. строений из почти 11 тыс. 900 поврежденных домовладений. 834 дома признаны не подлежащими восстановлению. Капремонт потребуется 2,1 тыс. строениям. Пригодными для жилья признаны 5,9 тыс. домов.

В ведомстве добавили, что в регионах завершаются работы по восстановлению водоснабжения, очистке частных домов и прилегающих территорий.

9 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков говорил, что власти Дагестана не смогут самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за масштабов стихии.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее в Дагестане из-за сильного снегопада получили повреждения сотни домов.