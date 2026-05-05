Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В МЧС рассказали о компенсациях пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане

МЧС: пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 млн рублей
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

«В обоих регионах соцвыплаты и финансовую помощь получили граждане по 20 тысячам заявлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты обследовали более 8,7 тыс. строений из почти 11 тыс. 900 поврежденных домовладений. 834 дома признаны не подлежащими восстановлению. Капремонт потребуется 2,1 тыс. строениям. Пригодными для жилья признаны 5,9 тыс. домов.

В ведомстве добавили, что в регионах завершаются работы по восстановлению водоснабжения, очистке частных домов и прилегающих территорий.

9 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков говорил, что власти Дагестана не смогут самостоятельно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации из-за масштабов стихии.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее в Дагестане из-за сильного снегопада получили повреждения сотни домов.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!