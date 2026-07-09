В Дагестане прервано транспортное сообщение из-за подтопления

Число населенных пунктов в Дагестане, с которыми прервано транспортное сообщение на фоне сильных дождей, возросло до 60. Об этом сообщило министерство транспорта региона.

«Проблемы с транспортным сообщением возникли в 12 районах республики. Транспортное сообщение прервано с 60 населенными пунктами», — рассказала в ведомстве.

Накануне власти Кизилюртовского района приступили к эвакуации жителей населенного пункта Манапкала.

До этого в МЧС заявили, что в Дагестане в результате непогоды без электроснабжения остаются 30 тысяч жителей 48 населенных пунктов. В ведомстве добавили, что в настоящее время угроза подтопления жилых домов распространяется на четыре населенных пункта республики: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка. Местным властям рекомендовали организовать эвакуацию жителей.

Ранее в Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги.