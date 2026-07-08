В МЧС высказались о ситуации в Дагестане на фоне непогоды

МЧС: в Дагестане 30 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

В Дагестане в результате непогоды без электроснабжения остаются 30 тысяч жителей 48 населенных пунктов. Об этом республиканское управление МЧС России в канале в мессенджере «Макс».

«По данным единых дежурно-диспетчерских служб, без света остаются 48 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Всего отключено 6 512 домовладений, в которых проживает порядка 30 000 человек, из них 6116 детей», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящее время угроза подтопления жилых домов сейчас распространяется на четыре населенных пункта республики: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка. Местным властям рекомендовали организовать эвакуацию жителей.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее в Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги.